Grande Fratello Vip | la settima edizione sospesa dopo l’incendio a Cinecittà?

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Ancora una volta in queste ultimene, Roma si è ritrovata nel bel mezzo delle fiamme. Questa volta è toccato a, dove è situata parte degli studi televisivi della rete Mediaset, specie la casa delVip. Gli ultimi aggiornamenti hanno rivelato che il fuoco ha causato diversi danni, motivo per cui si ipotizza che anche l’abitazione dei vipponi sia stata colpita. Se così fosse, i lavori richiederanno molto tempo e lapotrebbe essere rimandata. GF Vip, il primo concorrente è Giovanni Ciacci: “Ho l’Hiv, ne parlerà nella Casa” Lo stylist è ufficialmente il primo gieffino annunciato: ha rivelato di essere sieropositivo e ha annunciato di volerne parlare ...

fraversion : Giovanni Ciacci è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Lo annuncia il settimanale “Chi” in un’in… - ParliamoDiNews : Chi è Giovanni Ciacci, la storia: biografia, età, carriera, malattia, Grande Fratello Vip e fidanzato - Controcoper… - mayasallyegabry : @_saymyname_7 'il grande fratello se tu' lo puoi dire forte ! #JERU - Dome689 : Giovanni Ciacci rivela: “Sono sieropositivo”. È il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7: “Per la p… - infoitcultura : Sgarbi ha litigato con la figlia: tutta colpa del Grande Fratello Vip -

Vittorio Sgarbi avrebbe litigato con la figlia Evelina per colpa delVip . A rivelarlo, lo stesso critico d'arte a Novella 2000. Vittorio Sgarbi ha litigato con la figlia Evelina: tutta colpa delVip La figlia di Sgarbi sarebbe stata ...... un'insufficienza renale ", ha spiegato in ospedale la nipote Virginia , figlia del... Ma ils uccesso arrivò in televisione con l'amico Ugo Tognazzi nel programma " Un due tre " . Nel ...La figlia di Vittorio Sgarbi Evelina ha rifiutato di partecipare al Grande Fratello VIP perché “luogo denso di pettegolezzi non degno di ...Un ex allievo di Amici poteva essere nel cast del Grande Fratello Vip 7. Di chi stiamo parlando Di un ballerino fidanzato con un vincitore del reality: ...