Giovanni Ciacci sieropositivo pronto a parlare della malattia al GF VIP 7: “Non saremo più ghettizzati” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Manca un mese e mezzo all’inizio del Grande Fratello VIP 7 ma, proprio come era successo lo scorso anno, dalla rivista Chi, arrivano le prime notizie ufficiali sui concorrenti. E a quanto pare, Giovanni Ciacci farà parte del cast di questa settima edizione del reality di Canale 5. La notizia era già trapelata da tempo, e il suo nome risultava nella lista dei papabili concorrenti per il GF VIP . Un po’ bizzarro certo, soprattutto se si considera che qualche tempo fa Ciacci, aveva detto di voler chiudere con il mondo della tv. Leggendo la sua intervista per la rivista Chi questa settimana, si comprende però il motivo per il quale Ciacci potrebbe aver deciso di fare un reality. Ha rivelato infatti per la prima volta di essere sieropositivo e vorrebbe parlarne per sensibilizzare il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 agosto 2022) Manca un mese e mezzo all’inizio del Grande Fratello VIP 7 ma, proprio come era successo lo scorso anno, dalla rivista Chi, arrivano le prime notizie ufficiali sui concorrenti. E a quanto pare,farà parte del cast di questa settima edizione del reality di Canale 5. La notizia era già trapelata da tempo, e il suo nome risultava nella lista dei papabili concorrenti per il GF VIP . Un po’ bizzarro certo, soprattutto se si considera che qualche tempo fa, aveva detto di voler chiudere con il mondotv. Leggendo la sua intervista per la rivista Chi questa settimana, si comprende però il motivo per il qualepotrebbe aver deciso di fare un reality. Ha rivelato infatti per la prima volta di esseree vorrebbe parlarne per sensibilizzare il ...

SPYit_official : Giovanni Ciacci: “Sono sieropositivo e farò il Grande Fratello Vip”. Per la prima volta nella storia di un reality… - blogtivvu : GF Vip 7, Giovanni Ciacci primo concorrente ufficiale fa una rivelazione shock: “Sono sieropositivo” - devotoaltrash : RT @fraversion: Giovanni Ciacci è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Lo annuncia il settimanale “Chi” in un’intervista… - fraversion : Giovanni Ciacci è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Lo annuncia il settimanale “Chi” in un’in… - zazoomblog : “Sono malato…”. Giovanni Ciacci la dolorosa confessione ad Alfonso Signorini: cosa succede - #“Sono #malato…”.… -