Avellino, preso latitante 51enne: si nascondeva in albergo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nonostante fosse latitante, al desk dell’albergo ad Avellino, l’uomo si è presentato con il suo documento di identità. Era inseguito da una ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e minacce. Un pregiudicato di 51 anni di Napoli è stato arrestato dagli agenti della Questura di Avellino che lo hanno rintracciato in Leggi su 2anews (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nonostante fosse, al desk dell’ad, l’uomo si è presentato con il suo documento di identità. Era inseguito da una ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e minacce. Un pregiudicato di 51 anni di Napoli è stato arrestato dagli agenti della Questura diche lo hanno rintracciato in

