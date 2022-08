(Di martedì 2 agosto 2022) E’ vero: vola sull’acqua ma, rispetto alla media, con una certa frequenza, capita che gli aliscafi (per altro anche costosi), finiscano al centro di incidenti, o danneggiamenti. Così, nel calcolo delle probabilità, che sono una costante per chi si occupa di ‘contrattempi’, vista la mole di viaggi dettata dall’incremento del turismo estivo, ‘puntuale’ è arrivato il ‘danno’. Incidente: l’incidente nel porto di, il mezzo ha centrato la banchina delSan Vincenzo. Ne sanno qualcosa quanti si trovavano a bordo del potentediretto ad Ischia che, partito dal porto di, prendendo il largo è andato a sbatterela banchina delSan Vincenzo. L’impatto è stato fortunatamente ‘attutito’ dal fatto che, transitando ancora all’interno ...

italiaserait : Terrore a Napoli – Aliscafo contro il molo: 28 feriti e panico per una neonata ora ricoverata in ospedale - theeernesttt : Io ti farò terrore assoluto ti danneggerò mentalmente voglio vederti sul baratro sei più grande figlio di puttana d… - cronachecampane : Napoli, preso il ladro terrore dei palazzi di piazza Garibaldi #ladro #Napoli #piazzagaribaldi #primopiano - luca_schiorlin : @NicolaPorro Questo bavoso verme ha il terrore di perdere la poltrona . Questo lurido deve finire al suo lavoro di… - mattinodinapoli : Terrore nell'agenzia scommesse a Portici, rapinatore armato minaccia una dipendente -

Edizione Napoli

Aversa (Caserta) - Ancora una porta danneggiata, ancora momenti ditra sanitari e pazienti presenti. Ancora una volta teatro di questa scena, oramai e ...con un 56enne di Sant'Antimo (), ...... mentre stava uscendo dal porto di. Il comandante non ha avuto il tempo di reagire e la ... La barca, di tipo monocarena, non rischia di affondare, ma l'urto ha causatoa bordo e diverse ... Terrore nel porto di Napoli, aliscafo diretto ad Ischia sbatte e si arena. Ci sono feriti E’ vero: vola sull’acqua ma, rispetto alla media, con una certa frequenza, capita che gli aliscafi (per altro anche costosi), finiscano al centro di incidenti, o danneggiamenti. Così, nel calcolo dell ...Telecamere di videosorveglianza e più vigili urbani a Ponticelli, il popoloso quartiere della zona orientale di Napoli al centro dell'ennesima faida di camorra. Sono gli annunci di ...