Strage Bologna 2 agosto | Bianchi | “Si voleva minare nel profondo la nostra democrazia Impasto infame di pezzi di Stato e fascismo”

È partito da Piazza del Nettuno, a, per poi dirigersi a Piazza Medaglie d'Oro, in Stazione, il corteo commemorativo per il 42esimo anniversario delladel 2 agosto. Sono presenti, tra gli altri, il sindaco Matteo Lepore, ...Leggi Anchedi, il presidente Mattarella: 'Dovere della Repubblica è l'inderogabile ricerca della verità completa' Video Comune diErano le 10:25 del 2 agosto 1980 quando una bomba molto potente scoppiò nella sala d’aspetto di seconda classe della stazione di Bologna. Un’esplosione violentissima che provocò la caduta delle strutt ...Oggi, 2 agosto, ricorre il 42esimo anniversario della strage di Bologna, l’attentato commesso sabato 2 agosto 1980 alle 10:25 alla stazione ferroviaria del capoluogo dell’Emilia Romagna che ha ucciso ...