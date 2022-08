Morte a Kabul | cosa racconta l' uccisione di Ayman al - Zawahiri

Tempi_it : La morte di Al-Zawahiri, il Trotskij di Al Qaeda. Storia, idee ed eredità del feroce successore di Osama Bin Laden,… - melonimatteo : RT @eastwestEU: Un punto a favore di Joe Biden in vista delle elezioni di medio termine. La morte del braccio destro di Osama bin Laden pon… - eastwestEU : Un punto a favore di Joe Biden in vista delle elezioni di medio termine. La morte del braccio destro di Osama bin L… - F_Rossi_ : Nella notte tra sabato e domenica gli USA hanno condotto un’operazione antiterrorismo che ha avuto un grande risult… - 73deva73 : Cosa ci racconta la morte di Al Zawahiri: la scelta del nascondiglio e il lavoro dell’intelligence… -

All'inizio di quest'anno l'intelligence americana aveva ricevuto notizie riguardo l'arrivo a... tutte caratterizzate dalla richiesta di Biden di evitare ladi persone innocenti, inclusi ...... riferiscono della notizia di un 'missile' caduto su un palazzo a, nel quartiere di Sharpur. '... Ma almeno una vittima c'è: Ayman al Zawahiri , 71 anni, leader di Al Qaeda sin dalladi Osama ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La notizia ha subito fatto il giro del mondo. Ayman al-Zawahiri è stato ucciso in un attacco americano compiuto con un drone dalla Cia a Kabul.