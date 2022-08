Kepa-Napoli, l’agente è in Italia: cosa manca per chiudere la trattativa (Di martedì 2 agosto 2022) Il Napoli si appresta a chiudere gli ultimi colpi in entrata in vista dell’inizio della Serie A: gli azzurri saranno impegnati allo stadio Bentegodi contro l’Hellas Verona il prossimo 15 agosto per la prima giornata di campionato. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando notte e giorno per chiudere al più presto possibile le trattative ancora aperte. Uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi giorni è quello di Kepa Arrizabalaga, portiere spagnolo del Chelsea. Kepa Arrizabalaga (Photo by GLYN KIRK/AFP via Getty Images) Il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato ha dato ulteriori aggiornamenti in merito alla trattativa nel corso del Tgr di Rai 2: “Canales, agente di Kepa è arrivato a Milano da poche ore e sta parlando con il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 2 agosto 2022) Ilsi appresta agli ultimi colpi in entrata in vista dell’inizio della Serie A: gli azzurri saranno impegnati allo stadio Bentegodi contro l’Hellas Verona il prossimo 15 agosto per la prima giornata di campionato. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando notte e giorno peral più presto possibile le trattative ancora aperte. Uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi giorni è quello diArrizabalaga, portiere spagnolo del Chelsea.Arrizabalaga (Photo by GLYN KIRK/AFP via Getty Images) Il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato ha dato ulteriori aggiornamenti in merito allanel corso del Tgr di Rai 2: “Canales, agente diè arrivato a Milano da poche ore e sta parlando con il ...

