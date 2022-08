Calciomercato Bologna, sogno svanito per Mihajlovic? Il colpo si allontana (Di martedì 2 agosto 2022) Calciomercato Bologna, per il giocatore voluto da Mihajlovic ora in pressing c’è anche un altro club di Serie A: ecco cosa sta accadendo. Il Bologna, dopo le cessioni di Aaron Hickey e Arthur Theate, sta pensando agli acquisti da mettere a segno in vista della prossima stagione di Serie A. Un giocatore in particolare piace Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 agosto 2022), per il giocatore voluto daora in pressing c’è anche un altro club di Serie A: ecco cosa sta accadendo. Il, dopo le cessioni di Aaron Hickey e Arthur Theate, sta pensando agli acquisti da mettere a segno in vista della prossima stagione di Serie A. Un giocatore in particolare piace Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | #Bologna, per #Shomurodov della #Roma c'è la concorrenza di #Torino e #Wolves: i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @SassuoloUS, si lavora al ritorno di #Sansone del @BfcOfficialPage - DiMarzio : #Calciomercato | @AFCAjax, arriva l'offerta per #Lucca: @BfcOfficialPage sorpassato - serieAnews_com : ?? #Calciomercato #Bologna, sorpasso in vista da parte del #Torino? ?? Forte pressing dei granata per #Shomurodov - SportArcaFund : Voci insistenti di un trasferimento a #Bologna. Prezzo minimo ora € 45,21. Occhio! Iscriviti da questo link per in… -