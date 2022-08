(Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) -per il francese dellaPaul. Dopo il consulto medico a Lione con il professor Bertrand Sonnery-Cotter, si è scelta la strada della. Il numero 10 bianconero quindi, a quanto si apprende, comincerà un programma personalizzato di cinque settimane. Nelle prime tre si alternerà tra palestra, piscina e fisio, mentre nelle ultime due svolgerà lavoro atletico differenziato in campo, con l'obbiettivo di essere a disposizione di Max Allegri a settembre, per il match contro la Salernitana.

Gazzetta_it : Pogba, niente operazione: torna il 10 settembre contro la Salernitana - Gazzetta_it : Juve, riecco Miretti: tante richieste, perché potrebbe restare - sportmediaset : Sollievo Juve: Pogba ha deciso di non operarsi, starà fuori cinque settimane #SportMediaset #Juventus #Pogba - DanyRoss70 : RT @Gazzetta_it: Pogba, niente operazione: torna il 10 settembre contro la Salernitana - TV7Benevento : **Calcio: Juventus, niente operazione per Pogba, terapia conservativa e rientro a settembre** -… -

Tuttosport

TORINO - Tra i vari giovani a disposizione di Max Allegri, l'osservato speciale era proprio lui: Nicolò Fagioli . Di rientro dal prestito alla Cremonese, con un solo anno di contratto e qualche ...Paul Pogba non si opera: lae il giocatore hanno scelto la strada della terapia conservativa. Ad attendere il francese, adesso, tre settimane di lavoro fuori dal campo: tanta fisioterapia, piscina e palestra. Poi due ... Juventus, tutti pazzi per Yildiz: «Presto in prima squadra» Nessuna operazione, ma terapia conservativa: Paul Pogba non si sottoporrà ad intervento chirurgico ma comincerà un programma ad hoc. (ANSA) ...La Juve perde il giocatore statunitense per la prima di campionato. Il calciatore inizierà l'iter riabilitativo e saranno necessarie tre settimane di lavoro… Leggi ...