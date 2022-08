Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Cortinovis 'Cioffi motivatore, sta nascendo un Verona tosto' - CorrenteBiagio : RT @latinacalcio: Cortinovis, a titolo definitivo con il Latina. Tre anni di contratto per l’ex Inter: Un nuovo innesto per il Latina Calci… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Inter, ceduto Fabio Cortinovis al Latina - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Inter, ceduto Fabio Cortinovis al Latina - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Inter, ceduto Fabio Cortinovis al Latina -

Bergamasco classe 2001 di proprietà dell'Atalanta,è spesso stato etichettato come un 'predestinato', una parola che nel, e non solo, può avere un certo peso. "So di essere stato ...Commenta per primo Giorno di presentazione in casa Verona, dove Alessandroha parlato così in conferenza stampa: 'Nasco trequartista, ma negli ultimi anni h fatto ... per me ilè un ...'Ho trovato un gruppo che ha carattere, determinazione e voglia di vincere', dice il centrocampista VERONA (ITALPRESS) - 'Nasco trequartista, ma ...Il fantasista presentato alla stampa Alessandro Cortinovis è stato presentato alla stampa di Verona stamani, con tanto di iniziale auto-introduzione: “Nasco trequartista, ma negli ultimi anni ho inizi ...