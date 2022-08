1 Agosto 2022 – Ucciso leader Al Qaeda. Gruppo senatori bipartisan presenta proposta di legge su aborto. Libano, non ancora riparati dopo due anni dall’esplosione nel porto i silos del grano (Di martedì 2 agosto 2022) Il leader di Al Qaeda Ayman al-Zawahiri è stato Ucciso da un drone Usa in Afghanistan. Lo confermano fonti AP a conoscenza dell’operazione. Un Gruppo bipartisan di senatori ha introdotto una proposta di legge per riconoscere a livello federale il diritto all’aborto volontario, in risposta alla recente decisione della Corte suprema, che ha abolito quanto disposto dalla sentenza Roe v. Wade del 1973. Nel disegno di legge non è specificato dopo quante settimane il feto possa dirsi vitale. La proposta, inoltre, vuole garantire l’accesso alla medicina contraccettiva. Continuano a perdere pezzi i silos di grano nel porto di Beirut ... Leggi su api.follow (Di martedì 2 agosto 2022) Ildi AlAyman al-Zawahiri è statoda un drone Usa in Afghanistan. Lo confermano fonti AP a conoscenza dell’operazione. Undiha introdotto unadiper riconoscere a livello federale il diritto all’volontario, in risposta alla recente decisione della Corte suprema, che ha abolito quanto disposto dalla sentenza Roe v. Wade del 1973. Nel disegno dinon è specificatoquante settimane il feto possa dirsi vitale. La, inoltre, vuole garantire l’accesso alla medicina contraccettiva. Continuano a perdere pezzi idineldi Beirut ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, contatti con #Mendes per #RenatoSanches. Per la difesa l'obiettivo principale è… - DiMarzio : .@acmilan, terminate le visite mediche di #DeKetelaere?? - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc si inserisce per #Raspadori e prova il sorpasso ai danni del @sscnapoli. Il… - saIva___ : RT @DiMarzio: #Milan, #DeKetelaere ha lasciato la sede: - GermanaVerri : Ho ricevuto poco fa l’ultima mail di Azione, appena finito di scrivere qui vado a ‘unsubscribe’ di corsa. Che il 2… -