Ranking Wta aggiornato a lunedì 1 agosto 2022: Swiatek sempre al comando, Trevisan numero uno d’Italia (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Ranking Wta aggiornato a lunedì 1 agosto 2022 vede sempre in vetta la polacca Iga Swiatek, con circa 4.000 punti di vantaggio su Anett Kontaveit, numero due. Completano la Top-5 Maria Sakkari, Paula Badosa e Ons Jabeur. Nessuna novità tra le prime 20 in una settimana in cui molte hanno preferito riposare. Martina Trevisan, perde due posizioni ma si conferma numero uno d’Italia. In Top 100 con lei anche Camila Giorgi (29), Jasmine Paolini (56) e Lucia Bronzetti (65). Il Ranking Wta aggiornato a lunedì 1 agosto 2022 Swiatek 8.396 punti Kontaveit 4.476 Sakkari 4.190 Badosa 4.030 Jabeur ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) IlWtavedein vetta la polacca Iga, con circa 4.000 punti di vantaggio su Anett Kontaveit,due. Completano la Top-5 Maria Sakkari, Paula Badosa e Ons Jabeur. Nessuna novità tra le prime 20 in una settimana in cui molte hanno preferito riposare. Martina, perde due posizioni ma si confermauno. In Top 100 con lei anche Camila Giorgi (29), Jasmine Paolini (56) e Lucia Bronzetti (65). IlWta8.396 punti Kontaveit 4.476 Sakkari 4.190 Badosa 4.030 Jabeur ...

sportface2016 : #RankingWta aggiornato a lunedì 1 agosto 2022: #Swiatek sempre al comando, #Trevisan numero uno d’Italia - OA_Sport : #TENNIS #WTA Iga Swiatek guida sempre le fila, in ascesa Jasmine Paolini - patry71 : @Marco_dreams Tennis maschile,specifica..Nel tennis femminile qualche sporadico exploit nel ranking Wta più scarso… - Gazzetta_it : Eugenie Bouchard, set symbol in crisi. Ecco come prepara il rientro fra allenamenti e mondanità - GiuliaV5 : RT @federtennis: ?? Classifica #WTA: Trevisan stabile in testa alle italiane. Grazie alla finale di Palermo Bronzetti guadagna 13 posizioni… -