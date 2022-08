Quando demonizzare l’avversario va bene, l’editoriale di Domani contro la destra (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago – Nel suo consueto editoriale, Stefano Feltri, direttore di Domani, ha apertamente rivendicato il diritto di “demonizzare” le destre come unica strategia vincente affinché la sinistra non perda le prossime elezioni. demonizzare la destra per salvare la Costituzione Feltri sembra accorgersi della scorrettezza o almeno dell’ambiguità di demonizzare gli avversari politici, ma risolve presto il proprio conflitto interiore fra vedere in questo un errore o un’opportunità: “C’è una differenza sostanziale tra questi due approcci: uno fa perdere le elezioni, l’altro le fa vincere”. Insomma, pur di vincere vale tutto. Il giornalista continua il suo ragionamento con una citazione a Games of Thrones: “L’unica strategia sensata è serrare i ranghi e schierare tutti i soldati disponibili a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago – Nel suo consueto editoriale, Stefano Feltri, direttore di, ha apertamente rivendicato il diritto di “” le destre come unica strategia vincente affinché la sinistra non perda le prossime elezioni.laper salvare la Costituzione Feltri sembra accorgersi della scorrettezza o almeno dell’ambiguità digli avversari politici, ma risolve presto il proprio conflitto interiore fra vedere in questo un errore o un’opportunità: “C’è una differenza sostanziale tra questi due approcci: uno fa perdere le elezioni, l’altro le fa vincere”. Insomma, pur di vincere vale tutto. Il giornalista continua il suo ragionamento con una citazione a Games of Thrones: “L’unica strategia sensata è serrare i ranghi e schierare tutti i soldati disponibili a ...

