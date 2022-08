Pinamonti tra Dea e Sassuolo: chi ha l’accordo con Andrea non ha quello con l’Inter (e viceversa) (Di lunedì 1 agosto 2022) Una tra Sassuolo e Atalanta si aggiudicherà Pinamonti: i neroverdi hanno l’accordo con l’Inter ma non con il giocatore (viceversa la Dea) Un detto diceva “chi ha denti non ha pane e chi ha pane non ha i denti”: il riassunto perfetto per descrivere il duello tra Atalanta e Sassuolo per quanto concerne Andrea Pinamonti. I nerazzurri attualmente sono in vantaggio, ma l’affare non è assolutamente concluso visto l’Interesse, appunto, dei neroverdi. Se la Dea ha l’accordo totale col giocatore e non con l’Inter, il Sassuolo si ritrova nella situazione opposta: disposta a spendere la cifra richiesta da Marotta e soci, ma al tempo stesso non avendo ancora la preferenza del giocatore (con ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Una trae Atalanta si aggiudicherà: i neroverdi hannoconma non con il giocatore (la Dea) Un detto diceva “chi ha denti non ha pane e chi ha pane non ha i denti”: il riassunto perfetto per descrivere il duello tra Atalanta eper quanto concerne. I nerazzurri attualmente sono in vantaggio, ma l’affare non è assolutamente concluso vistoesse, appunto, dei neroverdi. Se la Dea hatotale col giocatore e non con, ilsi ritrova nella situazione opposta: disposta a spendere la cifra richiesta da Marotta e soci, ma al tempo stesso non avendo ancora la preferenza del giocatore (con ...

beppeinterista : @PLiftato @Maldi___ Non inventarti cifre, si è sempre parlato tra i 70/80 e continua ad essere quella che non caler… - VadoDritto : @MattyInterista Fa pensare che se il PSG non rilancia per Skriniar e/o non vendiamo Pinamonti a 20 e Casadei sopra… - FcInterNewsit : GdS - Pinamonti, si accende la sfida tra Atalanta e Sassuolo: la situazione - Ramarro610 : @theboss_1908 Anche a Muriel io farei un pensierino. Il problema è che devi sempre liberarti di tre tra Dzeko Sanchez Correa e Pinamonti. - tuttoatalanta : VIDEO, Sky - Luca Cilli: 'Pinamonti, si cerca l'intesa tra Atalanta e Inter' -