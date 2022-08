Per la prima volta nella storia di Medjugorje va al Festival dei Giovani (Di lunedì 1 agosto 2022) È un avvenimento epocale nella storia di Medjugorje che vede per la prima volta la sua presenza da quando è nato il Festival dei Giovani, nell’estate del 1889. Mai era accaduto prima, e la sua partecipazione, confermata questa mattina da padre Marinko Sakota, parroco di Medjugorje, durante la Conferenza Stampa per l’apertura della 33a edizione del Festival, segna L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 1 agosto 2022) È un avvenimento epocalediche vede per lala sua presenza da quando è nato ildei, nell’estate del 1889. Mai era accaduto, e la sua partecipazione, confermata questa mattina da padre Marinko Sakota, parroco di, durante la Conferenza Stampa per l’apertura della 33a edizione del, segna L'articolo proviene da La Luce di Maria.

matteorenzi : La prima proposta del PD di Letta per queste elezioni è aumentare le tasse di successione. Pagare anche per la mort… - EnricoLetta : Le sorprese, quelle belle! Grazie #RomanoProdi, grazie alla Festa dell’Unità di Villalunga per averci riunito in qu… - sandrogozi : In UE abbiamo lavorato per ?@RenewEurope? dal 2018. Oggi è una realtà politica a cui hanno aderito prima ?… - MIMoMA22 : RT @PAnnicchino: Ci vuole effettivamente del genio per fare di una nuova tassa la prima proposta di una campagna elettorale. - AleRighiNP : @jerryscottismo Ballano talmente tanti soldi che manco ce ne accorgiamo. L’importante è che arrivi, se oggi, domani… -

Gb: udienza urgente per Archie prima di stop a supporto vitale Agenzia ANSA F1 – Mercato piloti: Piastri in Alpine per il dopo Alonso Il due volte campione del mondo Alonso prenderà il posto di Vettel in Aston Martin nel 2023, lasciando libero il sedile per il giovane Piastri ... Napoli, solo un pari, bene Kim al debutto. Incertezza di Meret Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... Il due volte campione del mondo Alonso prenderà il posto di Vettel in Aston Martin nel 2023, lasciando libero il sedile per il giovane Piastri ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...