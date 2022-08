La serata in discoteca, il furto, la tragedia. Il mistero delle ultime ore di Giulia e Alessia (Di lunedì 1 agosto 2022) Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire due aspetti della tragedia avvenuta domenica mattina, con vittime due bolognesi di 15 e 17 anni Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 agosto 2022) Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire due aspetti dellaavvenuta domenica mattina, con vittime due bolognesi di 15 e 17 anni

infoitinterno : Giulia e Alessia Pisanu falciate da un treno dopo la serata in discoteca, lacrime a Senorbì - D3FENCVLESS : voglio fare serata in discoteca - msn_italia : Riccione, Giulia e Alessia: la serata in discoteca e il furto. 'Ci hanno rubato tutto' - domenicosabell1 : Riccione, Giulia e Alessia: la serata in discoteca e il furto. 'Ci hanno rubato tutto' - infoitinterno : Riccione, Giulia e Alessia: la serata in discoteca e il furto. 'Ci hanno rubato tutto' -