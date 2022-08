Il Concertozzo di Elio e Le Storie Tese, un successo da 100mila euro per l’Emergenza Ucraina (Di lunedì 1 agosto 2022) La musica di Elio per l’Ucraina. E’ stato un successo “Il Concertozzo” all’Arena Fiera Bergamo, la festa di ‘fine sfiga’ che ha celebrato la ripresa della musica live, fortemente voluta da Elio e Le Storie Tese, Trio Medusa e Cesvi a coronamento del progetto #insiemeperlamusica. Grazie ai tanti fan accorsi all’evento – che è andato in scena lo scorso 16 luglio -, sold out con 7.500 biglietti venduti, sono stati raccolti 100.000 euro per l’Emergenza Ucraina. Raccolti 100mila euro per l’Emergenza Ucraina durante “Il Concertozzo” all’Arena Fiera BergamoOggi, lunedì 1 agosto, Elio e le Storie ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 1 agosto 2022) La musica diper l’. E’ stato un“Il” all’Arena Fiera Bergamo, la festa di ‘fine sfiga’ che ha celebrato la ripresa della musica live, fortemente voluta dae Le, Trio Medusa e Cesvi a coronamento del progetto #insiemeperlamusica. Grazie ai tanti fan accorsi all’evento – che è andato in scena lo scorso 16 luglio -, sold out con 7.500 biglietti venduti, sono stati raccolti 100.000per. Raccoltiperdurante “Il” all’Arena Fiera BergamoOggi, lunedì 1 agosto,e le...

