Francesco Pignataro: Non abbandonate i cani per le vacanze (Di lunedì 1 agosto 2022) Di Andrea Orza Animali domestici bruscamente abbandonati durante la stagione estiva. Parola a Francesco Pignataro, giovane imprenditore e allevatore amatoriale di Bulldog francesi. A Pompei "Vesuvius Bull" trasforma l'esperienza di avere un cucciolo in una scelta consapevole e al passo con i tempi. "Vesuvius Bull", su quali presupposti nasce questo progetto? "Sono un allevatore amatoriale di Bulldog francesi, una razza notoriamente mite e gioviale oltre che molto richiesta negli ultimi tempi. Ho iniziato a muovere i primi passi all'età di 17 anni e solo nel tempo, migliorando le mie competenze, ho iniziato a scorgere la possibilità di coordinare un allevamento tutto mio. "Vesuvius Bull" a Pompei è una garanzia di accudimento reciproco: in effetti non ci occupiamo solo di crescere il cane, ma di tutelarlo affidandolo ad una famiglia che sappia ...

