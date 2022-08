Elezioni 2022, accordo Italexit-Alt: “Insieme al voto sotto simbolo unico” (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Italexit e Alternativa si presenteranno Insieme con un simbolo comune alle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Lo hanno reso noto Gianluigi Paragone e Pino Cabras. “Dopo un confronto sui temi e una valida collaborazione cresciuta mese dopo mese in Parlamento – si legge in un comunicato del leader di Italexit e del presidente di Alt – annunciamo di aver trovato l’accordo per presentarsi Insieme alle Elezioni politiche. La presentazione ufficiale avverrà mercoledì 3 agosto alle ore 10 con una conferenza stampa alla Sala Stampa della Camera”. “In questi mesi abbiamo lottato fianco a fianco contro il green pass, contro l’obbligo vaccinale, contro le restrizioni e le violazioni della Costituzione che hanno ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) –e Alternativa si presenterannocon uncomune allepolitiche del 25 settembre. Lo hanno reso noto Gianluigi Paragone e Pino Cabras. “Dopo un confronto sui temi e una valida collaborazione cresciuta mese dopo mese in Parlamento – si legge in un comunicato del leader die del presidente di Alt – annunciamo di aver trovato l’per presentarsiallepolitiche. La presentazione ufficiale avverrà mercoledì 3 agosto alle ore 10 con una conferenza stampa alla Sala Stampa della Camera”. “In questi mesi abbiamo lottato fianco a fianco contro il green pass, contro l’obbligo vaccinale, contro le restrizioni e le violazioni della Costituzione che hanno ...

