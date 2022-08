Adnkronos : Le due emergenze evidenziate dal presidente di @Cia_Agricoltura, al ministro delle Politiche agricole. - zazoomblog : Dl aiuti Fini (Cia) a Patuanelli: Credito imposta per gasolio agricolo e agrifotovoltaico - #aiuti #(Cia)… - TV7Benevento : Dl aiuti, Fini (Cia) a Patuanelli: 'Credito imposta per gasolio agricolo e agrifotovoltaico' -… - fisco24_info : Dl aiuti, Fini (Cia) a Patuanelli: 'Credito imposta per gasolio agricolo e agrifotovoltaico': (Adnkronos) - Le due… - Selia_89 : @OGiannino Io ho visto girare i video del battaglione azov mentre torturavano, gambizzavano ed eviravano i soldati… -

Adnkronos

... mancano pochi giorni alla emanazione del dlbise le imprese agricole devono poterne beneficiare". Inoltre per, "un segnale molto importante nel Pnrr è il bando su agrofotovoltaico ......ha stilato i nuovi bonus per la famiglia e per i lavoratori in arrivo con il decretobis : un ...per il bonus bollette in caso di disagio economico (basta semplicemente dotarsi della DSU ai... Dl aiuti, Fini (Cia) a Patuanelli: "Credito imposta per gasolio agricolo e agrifotovoltaico" Con il decreto Aiuti bis ci sono novità in arrivo anche per i pensionati. E' infatti allo studio l'anticipo della rivalutazione di tre mesi, che dovrebbe essere attorno al 2% Alika pestato, picchiato ...Roma, 1 ago. "Questo governo può fare ancora qualcosa, come affrontare l'estensione del credito imposta per il gasolio agricolo" nel Dl aiuti bis e "il superame ...