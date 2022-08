Calciomercato Juventus, Milinkovic ancora possibile: tutto dipende da Pogba (Di lunedì 1 agosto 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri starebbero ripensando a Milinkovic in caso di lungo infortunio per Pogba Gli infortuni di Pogba e McKennie lasciano in uno stato di vera e propria emergenza il centrocampo della Juventus, mentre la società pensa di tornare sul mercato per mettere una pezza al problema. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’arrivo di Milinkovic-Savic sarebbe ancora possibile. Il serbo vorrebbe giocare la Champions e l’agente, con il quale sono stati fatti nuovi sondaggi, ha confermato come l’affare sia ancora aperto. Lo scoglio principale è rappresentato da Lotito, che continua a chiedere almeno 60 milioni cash per lasciar andare il serbo. Difficile, difficilissimo, ma se il mercato in ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022): i bianconeri starebbero ripensando ain caso di lungo infortunio perGli infortuni die McKennie lasciano in uno stato di vera e propria emergenza il centrocampo della, mentre la società pensa di tornare sul mercato per mettere una pezza al problema. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’arrivo di-Savic sarebbe. Il serbo vorrebbe giocare la Champions e l’agente, con il quale sono stati fatti nuovi sondaggi, ha confermato come l’affare siaaperto. Lo scoglio principale è rappresentato da Lotito, che continua a chiedere almeno 60 milioni cash per lasciar andare il serbo. Difficile, difficilissimo, ma se il mercato in ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, si può sbloccare a inizio settimana l'affare #Arthur-#Valencia - claudioruss : L'ad del #Sassuolo #Carnevali su #Raspadori? 'Per Giacomo ci sono #Napoli e #Juventus. Il mercato è lungo e tutto p… - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, contatti con il #Valencia per #Arthur. Si lavora per la risoluzione di #Ramsey per poi… - 51Nite_jp : RT @LordGalurd: Molto preoccupato per il calciomercato della Juventus e strategie delle Ferrari - sportli26181512 : Juve, il Valencia non molla Arthur: nuovi contatti, ma c'è il nodo ingaggio: Il grosso è stato fatto, ma in casa Ju… -