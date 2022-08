Blutec – Ficco-Comella Uilm | “Per futuro Termini Imerese occorre rendere efficaci gli strumenti esistenti”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 1 agosto 2022) “Per affrontare la difficile situazione delladi, come noto attualmente in Amministrazione straordinaria, è indispensabile attivare al più presto e sfruttare al meglio glipotenzialmente a disposizione”. Così dichiarano Gianluca, Segretario nazionale, e Vincenzo, SegretarioPalermo, al termine dell’incontro convocato dal Mise, al quale hanno partecipato rappresentanti della regione Sicilia, del ministero del Lavoro e i commissari straordinari per fare il punto sulla vertenza. “Innanzituttooperativa la norma varata dalla regione Sicilia che stanzia 30 milioni di euro in favore dei lavoratori didi...