Verstappen fa un capolavoro in Ungheria, la Ferrari invece un disastro (Di domenica 31 luglio 2022) Un’impresa. Un’autentica impresa. O meglio, due imprese. La prima è quella di Max Verstappen che vince una gara partendo dalla decima piazzola facendo “marameo” alle Rosse e lasciando Leclerc a meno 80 punti alla pausa estiva. Ma impresa ancora più grande è quella della Ferrari, imbattibile al venerdì, fortissima al sabato e impantanata alla domenica. Riuscire a non salire sul podio partendo secondi e terzi è un contro-risultato che non può non mettere tutta la gestione del muretto sul banco degli imputati. E non si pensi soltanto alla cervellotica scelta di mettere a Leclerc una gomma, quella bianca, mai provata nelle libere e che chiaramente non funzionava visto che prima del monegasco l’avevano montata con effetti disastrosi le Alpine e la Haas di Magnussen. Anche Sainz, che almeno non ha subito dal muretto una sosta supplementare ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 31 luglio 2022) Un’impresa. Un’autentica impresa. O meglio, due imprese. La prima è quella di Maxche vince una gara partendo dalla decima piazzola facendo “marameo” alle Rosse e lasciando Leclerc a meno 80 punti alla pausa estiva. Ma impresa ancora più grande è quella della, imbattibile al venerdì, fortissima al sabato e impantanata alla domenica. Riuscire a non salire sul podio partendo secondi e terzi è un contro-risultato che non può non mettere tutta la gestione del muretto sul banco degli imputati. E non si pensi soltanto alla cervellotica scelta di mettere a Leclerc una gomma, quella bianca, mai provata nelle libere e che chiaramente non funzionava visto che prima del monegasco l’avevano montata con effettisi le Alpine e la Haas di Magnussen. Anche Sainz, che almeno non ha subito dal muretto una sosta supplementare ...

