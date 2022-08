(Di domenica 31 luglio 2022) Con ladi, la n. 129, i sette neo-assessori ed il Primo Cittadino Manzoni, hannoto la spesa per lo staff del Sindaco: 342.599,17 euro annui, così ripartiti: – Elio Buono, capo di gabinetto (136.448,76 euro); – un istruttore direttivo (35.913,81 euro); – un segretario particolare (18.094,08 euro); – tre membri di staff Il Blog di Giò.

zazoomblog : Pozzuoli: la prima delibera di Giunta nel mirino delle opposizioni - #Pozzuoli: #prima #delibera #Giunta - antonel63061421 : @francitancy La conosci? Questa è a Pozzuoli. È la mia preferita :prima stava da un altra parte,ora si è spostata a… - puntomagazine : Beccato a rubare nel complesso turistico dei Damiani a Pozzuoli, ad accorgersi della presenza il titolare ed ha avv… -

Basketinside

Un vero highlander di Serie B dopo l'esperienza con la maglia del trifoglio Alessandro,di sbarcare a Vicenza nel 2021 passa per Roma, Cassino e. Le parole di Simone Zamboni ...... sradicato pochi istanti, su un furgone. Fuggi - fuggi generale ma un uomo rimane lì ed è ... Il furgone è risultato rubato il 28 luglio scorso aed è stato sequestrato. Il mezzo è stato ... SERIE B UFFICIALE - Marco Cucco firma con la Virtus Pozzuoli Tuttavia una buona notizia c'è: secondo il bollettino dell'Osservatorio Vesuviano di giugno «da alcune settimane sembrerebbe evidenziarsi una riduzione della velocità del sollevamento, il cui reale an ...E' stato infatti un evento piuttosto energetico che si inserisce in un contesto di attività sismica molto bassa degli ultimi mesi, il più forte dal mese di aprile. Prima di un grande sisma infatti gli ...