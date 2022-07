Morto a 2 anni per cause ignote, la Procura indaga il padre (Di domenica 31 luglio 2022) (di Rosanna Codino, ANSA). La magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti del padre di Nicolo’ Feltrin, il bimbo di due anni di Codissago di Longarone (Belluno) Morto all’ospedale di Pieve di Cadore per un malore che lo ha colto subito dopo pranzo e ad alcune ore distanza da una escursione al vicino parco. Per Simone Marcon, pm della Procura, si tratta di un atto dovuto per consentire l’autopsia, in programma mercoledi’. Il padre Diego, 39enne boscaiolo, ha raccontato che si trovava nell’area giochi con il figlio, proprio alle spalle della loro abitazione, quando il piccolo ha raccolto da terra una cosa scura e l’ha portata alla bocca. “Erano rientrati per il pranzo – racconta il nonno paterno Sergio – Hanno mangiato qualcosa e poi Nicolo’ ha iniziato a sentirsi male, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 31 luglio 2022) (di Rosanna Codino, ANSA). La magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti deldi Nicolo’ Feltrin, il bimbo di duedi Codissago di Longarone (Belluno)all’ospedale di Pieve di Cadore per un malore che lo ha colto subito dopo pranzo e ad alcune ore distanza da una escursione al vicino parco. Per Simone Marcon, pm della, si tratta di un atto dovuto per consentire l’autopsia, in programma mercoledi’. IlDiego, 39enne boscaiolo, ha raccontato che si trovava nell’area giochi con il figlio, proprio alle spalle della loro abitazione, quando il piccolo ha raccolto da terra una cosa scura e l’ha portata alla bocca. “Erano rientrati per il pranzo – racconta il nonno paterno Sergio – Hanno mangiato qualcosa e poi Nicolo’ ha iniziato a sentirsi male, ...

