M5S: Conte, 'stop ipocrisia di chi va via, cerchino collocazione ma non rompano scatole' (3) (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) - "La regola ha qualche controindicazione - ammette lo stesso Conte -. Perché privarsi delle esperienze e delle competenze maturate da portavoce che si sono particolarmente distinti e hanno operato, come nel nostro caso, in modo particolarmente efficace, realizzando riforme che il nostro Paese non si è mai neppure sognato nei decenni scorsi? Che senso ha mandare a casa gli onorevoli, anzi “onorevolissimi” portavoce del Movimento che: a) hanno contribuito, con il Superbonus 110%, a “un risultato fantasmagorico” che consente all'Italia di marciare “come pil al di sopra della Germania”, b) che con il PNRR sono riusciti a ottenere per la prima volta nella storia europea la “mutualizzazione del debito a Bruxelles” ricavando “la fetta maggiore per l'Italia”; c) che “hanno ridotto di un terzo il numero dei parlamentari, facendosi confermare l'unica vera riforma ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) - "La regola ha qualche controindicazione - ammette lo stesso-. Perché privarsi delle esperienze e delle competenze maturate da portavoce che si sono particolarmente distinti e hanno operato, come nel nostro caso, in modo particolarmente efficace, realizzando riforme che il nostro Paese non si è mai neppure sognato nei decenni scorsi? Che senso ha mandare a casa gli onorevoli, anzi “onorevolissimi” portavoce del Movimento che: a) hanno contribuito, con il Superbonus 110%, a “un risultato fantasmagorico” che consente all'Italia di marciare “come pil al di sopra della Germania”, b) che con il PNRR sono riusciti a ottenere per la prima volta nella storia europea la “mutualizzazione del debito a Bruxelles” ricavando “la fetta maggiore per l'Italia”; c) che “hanno ridotto di un terzo il numero dei parlamentari, facendosi confermare l'unica vera riforma ...

marattin : Ieri sera Cuperlo si scaglia contro l’agenda Draghi. Stamattina Speranza dice che bisogna ricucire con i M5S. Tempo… - fattoquotidiano : M5S, intervista a Giuseppe Conte: 'I due mandati sono una garanzia per il Paese' - petergomezblog : Elezioni, la diretta – M5s, nessuna deroga al tetto dei due mandati. Conte: “Dimostriamo che per fare politica non… - TwitPaola2 : RT @marattin: Ieri sera Cuperlo si scaglia contro l’agenda Draghi. Stamattina Speranza dice che bisogna ricucire con i M5S. Tempo un paio d… - Ariel48536344 : RT @X12RED: @cristianovilla9 @GiuseppeConteIT Ignorante acefalo #Conte non'era iscritto al M5S, per cui oggi #Conte ha 2 mandati 10 anni pe… -