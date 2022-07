LIVE F1 | GP Ungheria 2022 in DIRETTA | Ferrari | fallimento cocente! Tutti i disastri della Rossa Verstappen da 10° a 1°

Leggi su oasport

(Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ORDINE D’ARRIVOGARA LA CRONACAGARA CLASSIFICA MONDIALE PILOTI CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI IL VIDEO DEL SORPASSO DI LECLERC ALL’ESTERNO SU RUSSELL 16.56 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi al GP del Belgio del 28 agosto. Buone vacanze a team e piloti ed a voi che ci avete seguito 16.54 A questo punto per lasarà un lunghissimo mese di agosto. Processi e polemiche saranno vibranti perchè oggi si è toccato un punto più basso addirittura rispetto a Silverstone. 16.52 Leclerc ha visto la sua gara letteralmente distrutta con una strategia che, come si vedeva, era totalmente sbagliata. Media-Media-Hard, poi soft usata. Incredibile come un successo che era quasi in tasca sia stato rovinato con un sesto posto ...