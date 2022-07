Il testamento del principe Filippo rimarrà segreto | i motivi

Leggi su vanityfair

(Di domenica 31 luglio 2022) L'Alta Corte di Londra ha rigettato il ricorso del The Guardian, che aveva chiesto che i membri della famiglia reale fossero trattati come tutti gli altri cittadini. La scelta conferma quanto già deciso lo scorso settembre: i giudici non considerano di interesse pubblico il modo in cui vengono distribuiti i beni dei Windsor