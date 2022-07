“Fuga dalla Russia, pronto il piano”. Putin verso l'esilio: dove vuole rifugiarsi (Di domenica 31 luglio 2022) La guerra in Ucraina va avanti da mesi e la Russia non è riuscita ancora a raggiungere gli obiettivi che si era prefissata prima dell'invasione del 24 febbraio. Perciò Vladimir Putin e le persone a lui più vicine si stanno preparando a fuggire dal paese se l'esercito di Mosca dovesse essere sconfitto in Ucraina. La rivelazione è del canale Telegram General Svr, che sostiene di fornire informazione direttamente dall'interno del Cremlino. Con l'offensiva nel Donbass in fase di stallo, l'Ucraina che si prepara a riconquistare Kherson e l'economia interna che si sta sgretolando, il presidente è "consapevole della possibilità di un brusco cambiamento di umore della popolazione". “Putin stesso e il suo entourage stanno preparando i piani per l'evacuazione dalla Russia” la notizia ... Leggi su iltempo (Di domenica 31 luglio 2022) La guerra in Ucraina va avanti da mesi e lanon è riuscita ancora a raggiungere gli obiettivi che si era prefissata prima dell'invasione del 24 febbraio. Perciò Vladimire le persone a lui più vicine si stanno preparando a fuggire dal paese se l'esercito di Moscasse essere sconfitto in Ucraina. La rivelazione è del canale Telegram General Svr, che sostiene di fornire informazione direttamente dall'interno del Cremlino. Con l'offensiva nel Donbass in fase di stallo, l'Ucraina che si prepara a riconquistare Kherson e l'economia interna che si sta sgretolando, il presidente è "consapevole della possibilità di un brusco cambiamento di umore della popolazione". “stesso e il suo entourage stanno preparando i piani per l'evacuazione” la notizia ...

TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Vladimir #Putin ha pronto il piano di fuga dalla #Russia: ecco dove può rifugiarsi in caso di sconfitta in #Ucraina #guerra #… - tempoweb : Vladimir #Putin ha pronto il piano di fuga dalla #Russia: ecco dove può rifugiarsi in caso di sconfitta in #Ucraina… - dgx2018 : RT @transumananza: Orizzonte degli Eventi 29/07/22 LE PAURE DEI POTENTI. SUPERCLAN IN FUGA? GIULIETTO CHIESA. #SHORT 'Un estratto dalla m… - JeanGab63523069 : RT @transumananza: Orizzonte degli Eventi 29/07/22 LE PAURE DEI POTENTI. SUPERCLAN IN FUGA? GIULIETTO CHIESA. #SHORT 'Un estratto dalla m… - lameduck1960 : RT @transumananza: Orizzonte degli Eventi 29/07/22 LE PAURE DEI POTENTI. SUPERCLAN IN FUGA? GIULIETTO CHIESA. #SHORT 'Un estratto dalla m… -