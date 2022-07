Eros e Mauro | due bergamaschi in corsa per il titolo di Mister Italia

Leggi su bergamonews

(Di domenica 31 luglio 2022) Ci sono anche due ragazzi dalla provincia di Bergamo tra i 90 prefinalisti nazionali inper ildi2022, il prestigioso concorso di bellezza promosso da patron Claudio Marastoni e trampolino di lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini. Si tratta diPiatti, 24 anni, 1,74 di altezza, manutentore di Montello e diPerola, 28 anni, 1,80 di altezza, tecnico di Vertova. Entrambi coltivano il sogno nel cassetto di sfondare nel mondo dello spettacolo come fotomodelli. I due esponenti della bellezza bergamasca saranno a Giulianova (in provincia di Teramo) martedì 2 e mercoledì 3 agosto per disputare le prefinali nazionali insieme ad altri contendenti provenienti da tutta ...