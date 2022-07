E quindi usciamo a riveder le stelle (Di domenica 31 luglio 2022) Il cielo d’agosto, se si ha la fortuna di ammirarlo da un luogo buio, è uno spettacolo formidabile: per gli astri cadenti, la ricchezza delle sue costellazioni, la visione luminosa della Via Lattea. Ecco la guida di un astrofisico per scrutare la «grande bellezza» sopra le nostre teste. In una notte limpida di quest’estate vale la pena allontanarsi dalle luci artificiali, raggiungere una spiaggia solitaria o la cima di una montagna e perdersi nello spettacolo dell’universo. Magari, camminando con gli occhi di stella in stella, vi soffermerete su un puntino luminoso e vi chiederete che corpo celeste sia, qual è il suo nome, quanto è lontano e quale ruolo ha avuto nella storia dell’uomo. E allora chissà che questo articolo non vi torni utile. L’osservazione può cominciare da una piccola luce bianca-azzurra allo zenit, visibile dritto sopra di voi. «È la stella Vega» spiega Sandro ... Leggi su panorama (Di domenica 31 luglio 2022) Il cielo d’agosto, se si ha la fortuna di ammirarlo da un luogo buio, è uno spettacolo formidabile: per gli astri cadenti, la ricchezza delle sue costellazioni, la visione luminosa della Via Lattea. Ecco la guida di un astrofisico per scrutare la «grande bellezza» sopra le nostre teste. In una notte limpida di quest’estate vale la pena allontanarsi dalle luci artificiali, raggiungere una spiaggia solitaria o la cima di una montagna e perdersi nello spettacolo dell’universo. Magari, camminando con gli occhi di stella in stella, vi soffermerete su un puntino luminoso e vi chiederete che corpo celeste sia, qual è il suo nome, quanto è lontano e quale ruolo ha avuto nella storia dell’uomo. E allora chissà che questo articolo non vi torni utile. L’osservazione può cominciare da una piccola luce bianca-azzurra allo zenit, visibile dritto sopra di voi. «È la stella Vega» spiega Sandro ...

