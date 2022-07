BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Bassetti: «Se Centaurus prenderà il sopravvento, possibile fiammata a ottobre» - EraldoFR : Centaurus, Bassetti: «Se prenderà il sopravvento, possibile fiammata a ottobre» - ilmessaggeroit : Bassetti: «Se Centaurus prenderà il sopravvento, possibile fiammata a ottobre» - playrover_hb : @ProfMBassetti Please, Bassetti, please... Non usi anche lei l'orrido temine Centaurus. Abbia pietà di noi. -

corriereadriatico.it

: "Conpossibile fiammata di ontagi per ottobre, facciamo la quarta dose" "In Italia si attendeva che arrivassee infatti abbiamo i prima casi della BA 275 che è una sotto ...'In Italia si attendeva che arrivassee infatti abbiamo i prima casi della BA 275 che è ... sono in grado di dare copertura per le forme di infezione più importante - ha detto Matteo... Centaurus, Bassetti: «Se prenderà il sopravvento, possibile fiammata a ottobre» Sono 2.042 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.593 tamponi processati. Ieri erano 3.579. Il tasso di positività resta al 15% […] ...Centaurus deve preoccupare o no La sottovariante di Omicron 2 divide i virologi. «In Italia si attendeva che arrivasse Centaurus e infatti abbiamo i prima casi della BA 275 che è ...