Canoa slalom oggi | Mondiali 2022 | orari domenica 31 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di domenica 31 luglio 2022) Iseniordied extremesi concluderanno ad Augusta, in Germania,31: spazio alle semifinali ed alle finali della canadese, femminile e maschile, nella sessione mattutina, ed alle fasi finali dell’extreme, femminile e maschile, in quella pomeridiana. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE ORE 09.00 Italia innella semifinale della prova femminile con Marta Bertoncelli ed Elena Borghi, ed in quella maschile con Raffaello Ivaldi, Roberto Colazingari e Paolo Ceccon. Diretta tv su RaiSport+HD esu RaiPlay dalle 09.00 alle 11.10 e dalle 11.30 alle 13.05, ...

AUGUSTA (Germania) L'azzurro Giovanni De Gennaro si è piazzato al secondo posto, ed è quindi medaglia d'argento, nella gara del K1 dei Mondiali di. Ha ottenuto un percorso netto e il secondo crono in 95.49, ed è stato battuto per soli 71 centesimi dal ceco Vit Prindis, oro iridato grazie al percorso netto in 94.78. Il bronzo è ...L'azzurro Giovanni De Gennaro si è piazzato al secondo posto, ed è quindi medaglia d'argento, nella gara del K1 dei Mondiali di canoa slalom. Ha ottenuto un percorso netto e il secondo crono in 95.49, ...Il carabiniere bresciano: «Fiero di me e di come ho gestito la pressione, è bellissimo» La medaglia della piena maturità, ma anche l'ennesimo oro sfumato per dettagli. Il trentenne bresciano Giovanni ...