Addio all’ecomostro La battaglia vinta dai 5S sul litorale laziale Il sindaco di Pomezia | impegno rispettato Da settembre via alla demolizione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 31 luglio 2022) A Torvaianica, sul, da quindici anni campeggia, a pochi metri dspiaggia, un enorme complesso abbandonato e fatiscente, una gigantesca struttura in cemento armato – conosciuta come “Ex Biagio” – che, complice l’indifferenza delle amministrazioni che negli anni si sono succeduteguida del Comune di, è rimasto lì, a rappresentare un vero e proprio pugno in un occhio, un muro di calcestruzzo tra il mare e piazza Ungheria, il cuore della cittadina. LaSarebbe dovuto diventare un albergo con affaccio sul mare, ma a lavori quasi completati, si è fermato tutto e dell’hotel non è rimasto che lo scheletro, abbandonato poi all’incuria dopo un sequestro e successivi blocchi alle concessioni edilizie. Uno stallo ultradecennale, che per tanto tempo ha ...