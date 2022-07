LIVE Zeppieri-Alcaraz | ATP Umago in DIRETTA | l’azzurro tenta l’impresa dalle 17 30

(Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Cachin –-Galan –-Zapata Miralles –-Bagnis Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di semifinale del torneo ATP 250 diche mette di fronte Giulioe lo spagnolo Carlos. Per farla breve, si parla di una delle due sorprese del torneo contro il detentore., dopo aver battuto l’argentino Pedro Cachin e il colombiano Daniel Elahi Galan, si è esibito ieri in una prova davvero superba, battendo un altro iberico, Bernabé Zapata Miralles, con il punteggio di 7-5 6-4. Si è così guadagnato la prima semifinale allo ATP della ...

Derby Sinner - Agamenone in serata su Sky Sport Tennis Seè al primo torneo di rilievo nel circuito maggiore, quella di Franco Agamenone , giocatore naturalizzato italiano ma nato in ...... potrebbe superare Stefanos Tsitsipas e salire al numero 4 del ranking ATP battendo. Il ...SCORE ORDINE DI GIOCO SINGOLARE DOPPIO QUALIFICAZIONI 30 luglio 2022Tre italiani in semifinale in singolare, come non succedeva dal torneo di Saint Vincent del 1987, poi Bolelli e Fognini a chiudere in finale ...Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta tv e streaming, Alcaraz-Zeppieri. L'incontro vale come prima semifinale del 250 croato ...