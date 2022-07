LIVE Canoa slalom, Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia sogna in grande con Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro. Semifinali dalle 9.00 (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming della penultima giornata dei Mondiali di Canoa slalom di Augusta 2022 – I favoriti gara per gara – Il calendario dei Mondiali di Augusta – Le possibilità di medaglia per l’Italia – Italia di bronzo nella canadese maschile a squadre – Quattro azzurri in semifinale nel kayak – Cinque azzurri in semifinale nella canadese Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della penultima giornata di gare ai Mondiali di Canoa slalom in programma ad Augusta in Germania. Dieci i titoli iridati che vengono assegnati nelle acque tedesche: oggi sono in programma dalle 9 le ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming della penultima giornata deididi Augusta– I favoriti gara per gara – Il calendario deidi Augusta – Le possibilità di medaglia per– Italia di bronzo nella canadese maschile a squadre – Quattro azzurri in semifinale nel kayak – Cinque azzurri in semifinale nella canadese Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella penultima giornata di gare aidiin programma ad Augusta in Germania. Dieci i titoli iridati che vengono assegnati nelle acque tedesche: oggi sono in programma9 le ...

