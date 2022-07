Juve, Kastanos torna alla Salernitana: i dettagli (Di sabato 30 luglio 2022) Kastanos torna alla Salernitana. Il club campano del presidente Iervolino ha trovato l'accordo per riscattare a titolo definitivo dalla... Leggi su calciomercato (Di sabato 30 luglio 2022). Il club campano del presidente Iervolino ha trovato l'accordo per riscattare a titolo definitivo d...

TUTTOJUVE_COM : Juve, la Salernitana vuole chiudere per i prestiti di Kastanos e Rovella - juve_magazine : TMW - Accordo raggiunto tra Juventus e Salernitana per il ritorno in Campania di Kastanos - ferlito_fabio : @sansonettoo Pure questo è vero. Ha detto che lui è Kastanos sono stati fondamentalmente per la salvezza ?? E a me s… - ZonaBianconeri : RT @Juventus84bs: #Kastanos ???? torna alla #Salernitana a titolo definitivo Il trasferimento dovrebbe chiudersi con un corrispettivo di circ… - Juventus84bs : #Kastanos ???? torna alla #Salernitana a titolo definitivo Il trasferimento dovrebbe chiudersi con un corrispettivo d… -