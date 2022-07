(Di sabato 30 luglio 2022) AGI - Il giorno dopo l'omicidio di Alika Ogorchukwu, l'ambulantein pieno centro a, tiene banco l'indifferenza intorno a un uomo steso a terra, incapace di difendersi, colpito ripetutamente con una stampella e poi ada un altro uomo che gli monta sopra. Una scena di violenza che dura alcuni, 4 secondo i video delle telecamere di sorveglianza. "Lo stai uccidendo", qualcuno grida. C'è anche chi chiama la polizia ("Abbiamo ricevuto varie chiamate per una lite"). Nessuno che prova ad allontanare l'aggressore dalla vittima. C'è chi filma la scena con il cellulare: uno dei video, una volta in mano alla polizia, chiarisce il tragico epilogo di una vicenda iniziata poco prima, nei pressi della stazione ferroviaria. E poi un testimone diretto che ...

DavidPuente : 1/ Circola lo screenshot con le dichiarazioni del commissario della Lega Marche Riccardo Augusto Marchetti sull'omi… - Corriere : Il video del nigeriano ucciso a Civitanova Marche. I passanti riprendono senza intervenire - fanpage : Si chiama Filippo Ferlazzo l'uomo che ha ucciso un ambulante di 39 anni a bastonate a #civitanovamarche - mirko_furlan : RT @ilruttosovrano: Il comunicato della Lega di Civitanova Marche sull'omicidio di Alika Ogorchukwu è propaganda elettorale: Salvini è l'un… - sulsitodisimone : Il nigeriano di Civitanova ucciso a mani nude in quattro minuti -

ilGiornale.it

... commentando la morte dell'ambulante, aggredito e ucciso in pieno centro aMarche. 'Occorre cambiare radicalmente, non è possibile che accadano episodi come questo'.Subito dopo che il 39enneAlika Ogorchukwu è stato ucciso in pieno giorno su una delle vie principali diMarche da Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, Marchetti ha diffuso un ... Nigeriano ucciso in strada a Civitanova Marche, il grido di dolore della moglie di Alika Dal carcere di Montacuto, l'assassino chiede scusa ai familiari. Avrebbe agito per futili motivi e senza provocazione da parte della vittima, secondo gli inquirenti. A Recanati un 47enne accoltella un ...CIVITANOVA MARCHE - "Folle uccidere e morire così. Spero che la pena sia la massima possibile. Lo dice Matteo Salvini, segretario della Lega, a margine di ...