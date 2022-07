GP Ungheria, Qualifiche: prima pole position in carriera per Russell (Di sabato 30 luglio 2022) Adesso resta soltanto la gara di domani per completare questa tre giorni magiara dedicata alla Formula 1. Il GP Ungheria ha mandato in pista anche le Qualifiche, le prove cronometrate più importanti che hanno scritto la griglia di partenza della corsa di domani. Il miglior tempo in questa sessione è stato staccato dalla Mercedes di George Russell che mette a referto la prima pole position della sua giovane carriera. Beffato di pochissimo Carlos Sainz su Ferrari che deve accontentarsi del secondo posto, mentre Charles Leclerc è terzo. Quarto Lando Norris su McLaren ed un sorprendete Esteban Ocon su Alpine. Problemi tecnici per Max Verstappen con la Red Bull: partirà decimo e sarà costretto ad un grande recupero. GP Ungheria, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 luglio 2022) Adesso resta soltanto la gara di domani per completare questa tre giorni magiara dedicata alla Formula 1. Il GPha mandato in pista anche le, le prove cronometrate più importanti che hanno scritto la griglia di partenza della corsa di domani. Il miglior tempo in questa sessione è stato staccato dalla Mercedes di Georgeche mette a referto ladella sua giovane. Beffato di pochissimo Carlos Sainz su Ferrari che deve accontentarsi del secondo posto, mentre Charles Leclerc è terzo. Quarto Lando Norris su McLaren ed un sorprendete Esteban Ocon su Alpine. Problemi tecnici per Max Verstappen con la Red Bull: partirà decimo e sarà costretto ad un grande recupero. GP, ...

SkySportF1 : ? COLPO DI SCENA IN UNGHERIA LIVE ? - SkySportF1 : ?? #FP3 ANOMALE ??? Poca attività in pista causa maltempo ? Sessione in corso (-17'??) LIVE ?… - SkySportF1 : ?? FANTASTICO GEORGE RUSSELL? ?? Prima pole position in carriera I risultati ? - MaxErwanix : RT @SkySportF1: ?? FANTASTICO GEORGE RUSSELL? ?? Prima pole position in carriera I risultati ? - orizzonte_oriz : @VinnieVegaPF @gilardisil @stefymigliori @il_laocoonte @mdlet72 @RobertoErrebi @OneFootball Qualifiche GP d'Ungheri… -