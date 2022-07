GP Ungheria, qualifiche: capolavoro di Russell, è pole! Seguono le Ferrari, disastro Red Bull (Di sabato 30 luglio 2022) E' di George Russell la pole position del GP d'Ungheria . Giro strepitoso da parte dell'inglese della Mercedes , che proprio all'ultimo tuffo ha rovinato la prima fila tutta Ferrari. Secondo tempo per ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 30 luglio 2022) E' di Georgela pole position del GP d'. Giro strepitoso da parte dell'inglese della Mercedes , che proprio all'ultimo tuffo ha rovinato la prima fila tutta. Secondo tempo per ...

SkySportF1 : ?? FANTASTICO GEORGE RUSSELL? ?? Prima pole position in carriera I risultati ? - SkySportF1 : ?? LATIFI CON IL TEMPO MIGLIORE ?? Che Williams RISULTATI ? - SkySportF1 : Via alle #FP3 in Ungheria, live su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #F1 #Formula1 #HungarianGP - infoitsport : LIVE GP Ungheria: segui le qualifiche in diretta - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ?? FANTASTICO GEORGE RUSSELL? ?? Prima pole position in carriera I risultati ? -