Elezioni | Meloni torna ad attaccare il reddito di cittadinanza | “Stupido e diseducativo” Agli alleati | “No a promesse irrealizzabili”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 luglio 2022) “Una misura stupida, controproducente e diseducativa che disincentiva al lavoro” e che “va abolita”. Giorgiaall’attacco deldie rilancia il suo programma sostenendo che uno Stato giusto “non disturba chi lavora”: “La ricchezza la creano le imprese e i lavoratori e non i decreti”, dice, proponendo la ricetta “più assumi meno paghi”. La leader di Fdi fa il punto sul programma elettorale del centrodestra in una intervista a Qn. “Chi si aspettava un centro-destra diviso e litigioso, è rimasto deluso – dice – non do per vinte leperché le batte sono abituata a combatterle prima di darle per vinte, io voglio concentrarmi su che cosa posso tentare di fare per risollevare il Paese, senza...