Battipaglia | ragazzino di 12 anni muore in un parco acquatico

(Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Undi 12è morto in undi. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. Secondo quanto si apprende, il 12enne – originario di Pompei – si era da poco lanciato da uno scivolo. Arrivato in acqua, è riuscito ad uscire dalla piscina ma poi la situazione è precipitata. Il decesso, secondo gli investigatori, potrebbe essere stato provocato da un malore o da un colpo subito mentre percorreva lo scivolo. Sono in corso accertamenti da parte del medico legale L'articolo proviene da Anteprima24.it.

