Watford, UFFICIALE: arriva un difensore ex Villarreal (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Watford ha completato l'acquisto a parametro zero del difensore Mario Gaspar. Il giocatore si era liberato dal contratto che lo legava... Leggi su calciomercato (Di venerdì 29 luglio 2022) Ilha completato l'acquisto a parametro zero delMario Gaspar. Il giocatore si era liberato dal contratto che lo legava...

Watford, UFFICIALE: arriva l'ex capitano del Villarreal Commenta per primo Il Watford ha annunciato l'arrivo di Mario Gaspar , svincolato dopo un decennio al Villarreal di cui ha anche indossato la fascia da capitano. Villarreal, UFFICIALE: preso Kiko Femenìa Commenta per primo Il Villarreal ufficializza l'arrivo a titolo definitivo dal Watford dell'esterno destro Kiko Femenìa: il calciatore classe '91 ha firmato un contratto fino a giugno 2025.