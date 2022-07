Veneto e Trentino tornano a contendersi la Marmolada (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Dopo l'annosa polemica tra Veneto e Trentino sull'appartenenza territoriale della Marmolada che nel luglio del 2018 si 'concluse' con l'annessione dell'intero massiccio da parte dell'Agenzia del Territorio ai Comuni trentini di Canazei e Vigo di Fassa, ora si apre una nuova diatriba, quella sull'apertura per fini turistici della 'Regina delle Dolomiti'. Tutto è andato bene fino al primo pomeriggio di domenica 3 luglio quando, a seguito della valanga provocata dallo slittamento di una porzione della calotta sommitale della montagna che ha ucciso 11 escursionisti, l'area della Marmolada è stata chiusa e ha subito forti limitazioni. La prima chiusura Inizialmente il massiccio era stato chiuso per favorire le complesse operazioni di soccorso con droni ed elicotteri alla ricerca di resti umani. Successivamente il ... Leggi su agi (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Dopo l'annosa polemica trasull'appartenenza territoriale dellache nel luglio del 2018 si 'concluse' con l'annessione dell'intero massiccio da parte dell'Agenzia del Territorio ai Comuni trentini di Canazei e Vigo di Fassa, ora si apre una nuova diatriba, quella sull'apertura per fini turistici della 'Regina delle Dolomiti'. Tutto è andato bene fino al primo pomeriggio di domenica 3 luglio quando, a seguito della valanga provocata dallo slittamento di una porzione della calotta sommitale della montagna che ha ucciso 11 escursionisti, l'area dellaè stata chiusa e ha subito forti limitazioni. La prima chiusura Inizialmente il massiccio era stato chiuso per favorire le complesse operazioni di soccorso con droni ed elicotteri alla ricerca di resti umani. Successivamente il ...

