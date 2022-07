Traffico Roma del 29-07-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 luglio 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati in uscita daabbiamo code per un incidente sulla via Flaminia tra corso di francese Xsara break trafficata con code a tratti la via Pontina verso Latina dal raccordo anulare a oltre Pomezia per un incidente incidente che provoca code anche versoa partire dal bivio per la Laurentina fino a Pomezia code anche sulla via Appia tra all’incrocio per via dei Laghi e Pavona pere lavori migliore invece la situazione sul trenoNapoli delle Autosole verso Napoli dove per un incidente ora si incontrano solo all’altezza dello svincolo per diramazioneSud Mentre per la presenza di fumo dovuto ad un incendio di sterpaglie resta chiusa la via Ardeatina in uscita daad altezza di via di Porta medaglia ed infine ...