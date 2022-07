F 1 | GP Ungheria - Libere 1 | la Ferrari inizia con il piede giusto

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 29 luglio 2022) Il weekend del Gran Premio diè entrato nel vivo con la prima sessione di provesul circuito dell'Hungaroring. La Scuderiacomincia con ilgrazie al miglior tempo di Carlos Sainz e il terzo di Charles Leclerc. Tra i due alfieri del Cavallino troviamo il leader della classifica iridata, Max Verstappen. Un inizio positivo per la Rossa. 51 giri in totale per i due piloti della, 25 per Carlos e 26 per Charles. Lo spagnolo ha ottenuto la migliore prestazione cronometrica in 1:18.750, precedendo per poco più di un ecimo la Red Bull di Verstappen. Più staccato Leclerc. Nella parte finale della sessione, entrambe le vetture hanno imbarcato un maggiore quantitativo di carburante per effettuare diversi giri in simulazione gara, provando unicamente le ...