Zelensky e Olena su Vogue: Condanna il quadro, non la cornice (Di giovedì 28 luglio 2022) Eleanor Roosevelt. Jacqueline Kennedy. Pat Nixon. Nancy Reagan. Barbara Bush. Hillary Clinton. Michelle Obama (e no: mai e poi mai Melania Trump). E ora, Olena Zelenska. Sono tutte finite sulla copertina di Vogue. Nuovo, no? La relazione assai ravvicinata tra politica e moda, tra magazine da signore e mogli di Presidenti è molto lunga e stabile: Non si capisce perché leggo, da molte fonti più o meno autorevoli, pareri scandalizzati sulla cover con la moglie di Zelensky, fotografata da Annie Leibovitz per l’edizione inglese di Vogue. Sinceramente, non capisco dove sia il problema, per di più attivato da una polemica da parte di chi scrive su questo tipo di editoria che mi fa orrore definire femminile: esistono solo buoni giornali o cattivi giornali. Forse qualche mio collega se ne vergogna? E perché mai? In una parte ... Leggi su amica (Di giovedì 28 luglio 2022) Eleanor Roosevelt. Jacqueline Kennedy. Pat Nixon. Nancy Reagan. Barbara Bush. Hillary Clinton. Michelle Obama (e no: mai e poi mai Melania Trump). E ora,Zelenska. Sono tutte finite sulla copertina di. Nuovo, no? La relazione assai ravvicinata tra politica e moda, tra magazine da signore e mogli di Presidenti è molto lunga e stabile: Non si capisce perché leggo, da molte fonti più o meno autorevoli, pareri scandalizzati sulla cover con la moglie di, fotografata da Annie Leibovitz per l’edizione inglese di. Sinceramente, non capisco dove sia il problema, per di più attivato da una polemica da parte di chi scrive su questo tipo di editoria che mi fa orrore definire femminile: esistono solo buoni giornali o cattivi giornali. Forse qualche mio collega se ne vergogna? E perché mai? In una parte ...

