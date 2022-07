Rovigo | orrore nell’Adigetto | trovato cadavere fatto a pezzi

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Macabro ritrovamento alle porte di. Ildi un uomoè stato ria Villanova del Ghebbo, in provincia di, lungo via Casaria, nei pressi di una chiusa sul fiume Adigetto adibita alla raccolta dei rifiuti trasportati dalla corrente. Come riporta online il sitonews, tutto è iniziato questa mattina, quando verso le 8 è stata ritrovata una gamba dal personale del Consorzio di Bonifica che ha immediatamente chiamato i carabinieri. Nel corso del pomeriggio, dentro alcuni sacchi utilizzati per i rifiuti sono stati poi trovati la testa, le braccia e il tronco. Sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri che dovranno stabilire l’identità della vittima. Si indaga per omicidio. Il ...