Palermo: Baldini, non c'erano più fiducia ed entusiasmo (Di giovedì 28 luglio 2022) "Sento di non essere parte del progetto della società e questo non mi consente di lavorare con la giusta mentalità come l'anno scorso. Sento che non posso portare la squadra in serie A, né nel breve ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) "Sento di non essere parte del progetto della società e questo non mi consente di lavorare con la giusta mentalità come l'anno scorso. Sento che non posso portare la squadra in serie A, né nel breve ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B #Palermo, si va verso le dimissioni di Silvio #Baldini e del direttore sportivo Renzo #Castagnini #SkySport #SerieB - DiMarzio : Arrivate le dimissioni di #Baldini e #Castagnini in casa @Palermofficial, la società non ha accettato la decisione:… - DiMarzio : .@Palermofficial, sarebbero arrivate le dimissioni di #Baldini e #Castagnini: si attende la conferma ufficiale del… - palermo24h : Palermo, Baldini spiega le dimissioni «Sconfitta col Pisa mi ha aperto gli occhi sui problemi della… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PALERMO - Baldini: 'Non c'erano più fiducia ed entusiasmo' -