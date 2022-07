Le Hawaii hanno raggiunto l’obiettivo: zero ragazze in carcere. Ecco come (Di giovedì 28 luglio 2022) “Un altro mondo è possibile“, ha twittato la deputata statunitense Alexandria Ocasio-Cortez il mese scorso, quando la Commissione statale delle Hawaii sullo status delle donne ha dato la notizia secondo cui non ci sono più ragazze incarcerate nello Stato Hawaiiano. In altri Paesi del Pacifico, come l’Australia, i numeri sono piuttosto alti, come riporta l’Australian Institute of Health and Welfare: nel 2021 la media era di 819 giovani australiani incarcerati in una notte, di età compresa tra i 10 e i 17 anni, il 50% era indigeno e il 9% era costituito da ragazze. È davvero incoraggiante e sorprendente sapere che, d’altro canto, un arcipelago di isole che conta appena 1,4 milioni di abitanti abbia raggiunto un risultato come arrivare a ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 28 luglio 2022) “Un altro mondo è possibile“, ha twittato la deputata statunitense Alexandria Ocasio-Cortez il mese scorso, quando la Commissione statale dellesullo status delle donne ha dato la notizia secondo cui non ci sono piùincarcerate nello Statoano. In altri Paesi del Pacifico,l’Australia, i numeri sono piuttosto alti,riporta l’Australian Institute of Health and Welfare: nel 2021 la media era di 819 giovani australiani incarcerati in una notte, di età compresa tra i 10 e i 17 anni, il 50% era indigeno e il 9% era costituito da. È davvero incoraggiante e sorprendente sapere che, d’altro canto, un arcipelago di isole che conta appena 1,4 milioni di abitanti abbiaun risultatoarrivare a ...

